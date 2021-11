Jojo Todynho se irrita após foto com o novo namorado vazar: ‘Foi uma pessoa que confiava’

Cantora demonstrou sua indignação nas redes sociais e disse que essa situação prova que ela precisa ficar mais isolada

Reprodução/Instagram/jojotodynho/30.11.2021 Jojo Todynho está namorando com o militar Lucas Souza



A cantora Jojo Todynho não gostou nada de ver que uma foto em que aparece com o novo namorado vazou nas redes sociais. A funkeira está vivendo um relacionamento sério com o militar Lucas Souza. Eles se conheceram durante uma recente viagem que a artista fez a Cancún e, após a relação se tornar pública, ela postou a foto com o namorado nas redes sociais. No entanto, a vencedora de “A Fazenda 12” demonstrou sua indignação nos stories do Instagram: “Algum filho da put*, seja homem ou mulher, que pegou isso [a foto]. Uma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem é, mandou para as páginas de fofoca, que publicaram sem saber que se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram, é porque eu não queria postar e não queria falar”.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse falou que a foto vazada foi postada em uma outra conta do Instagram que possui, que é privada e conta com cerca de 100 seguidores. “Infelizmente, a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo delas. Elas se metem, falam da vida alheia, sem saber se a pessoa quer que fale. Eu fiz um Instagram privado e já vou avisando para parar de mandar solicitação.” Jojo disse que jamais imaginaria que a foto vazaria. “Isso prova cada vez mais que tenho que ficar mais afastada dos outros, viver no meu mundo”, comentou. Os últimos relacionamentos da cantora foram cercados de polêmicas e especulações. “Toda vez que posto que estou com alguém, aparece alguém querendo biscoito. Vamos ver quem será o próximo a aparecer.” O último relacionamento público de Jojo foi com Márcio Felipe, que chegou ao fim após ela admitir que o traiu em uma viagem a Paris.