Jojo Todynho diz que está solteira dois dias após assumir affair com jogador de futebol

Cantora, que estava se envolvendo com Polidoro Júnior, usou as redes sociais para dizer que está ‘livre’

Reprodução/Instagram/jojotodynho/05.04.2021 Jojo Todynho falou nas redes sociais que não está mais com Polidoro Júnior



Dois dias após dizer que estava envolvida e apaixonada pelo jogador de futebol Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano, a cantora Jojo Todynho anunciou que está solteira. A artista deu a notícia nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 5. “Vou tentar ser curta e breve. Quem me acompanha sabe que eu não falo da minha vida pessoal, não exponho por diversos motivos. Mas eu vim comunicar a todos que a partir de hoje eu sou uma mulher solteira, livre”, afirmou a vencedora de “A Fazenda 12”. No último sábado, 3, Jojo confirmou os boatos de que estava vivendo um affair com o jogador e contou se apaixonou por ele após participar do reality show da Record. Segundo a artista, tudo entre eles aconteceu de forma rápida e intensa. A cantora declarou que está solteira após a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, noticiar que o jogador estaria vivendo um relacionamento de dois anos com a modelo Cristina Mendonça, que mora fora do Brasil e teria descoberto recentemente o envolvimento do namorado com a funkeira. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Jojo, mas não obteve retorno.