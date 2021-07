Jojo Todynho se envolve em acidente de carro no Rio de Janeiro

Cantora estava com a nutricionista Renata Branco e, quando pararam no farol, foram atingidas na traseira

Reprodução/Instagram/jojotodynho/26.07.2021 Jojo Todynho não se machucou após sofrer um acidente de carro



A cantora Jojo Todynho se envolveu em um acidente de carro na noite do último domingo, 25, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da artista informou à Jovem Pan que Jojo estava de carona no carro da nutricionista Renata Branco quando houve uma batida. “Elas estavam paradas com o carro no sinal e foram atingidas na traseira”, disse em nota. O acidente aconteceu na Avenida das Américas, uma das mais movimentadas da Zona Oeste do Rio. Jojo não sofreu nenhum ferimento e a nutricionista, que estava dirigindo o carro, chegou a ser atendida no Hospital Vitória, mas já está em casa. A campeã do reality show “A Fazenda 12” não comentou sobre o assunto nas redes sociais, mas postou alguns stories no carro ouvindo e cantando a música Sorri, Sou Rei, do Natiruts. Renata é nutricionista de Jojo e acompanha a amiga no seu processo de emagrecimento. Em maio, pouco antes de estrear como apresentadora do talk show “Jojo Nove e Meia”, no Multishow, a cantora divulgou que tinha perdido 10 kg após seguir uma dieta prescrita pela profissional.