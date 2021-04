Polidoro Júnior faz B.O. contra modelo e lamenta término com Jojo Todynho: ‘Está magoada’

Jogador de futebol negou que estava namorando quando se começou a se envolver com a cantora

Arquivo pessoal Polidoro Júnior disse que Jojo Todynho é uma pessoa maravilhosa



O jogador de futebol Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano, viveu um relacionamento relâmpago com a cantora Jojo Todynho, que decidiu romper com o atleta depois que a modelo Cristina Mendonça declarou na mídia que namorava o jogador há dois anos. Em entrevista à Jovem Pan, Polidoro disse que foi surpreendido com a notícia e, com receio da polêmica atrapalhar sua carreira, decidiu abrir um Boletim de Ocorrência contra a modelo. “Fiz o B.O. no intuito de me defender das acusações que ela fez, dizendo que o safado da história sou eu, que eu a enganei, que enganei a Jordana [Jojo] e que eu sou mentiroso. Tenho minha carreira, meu nome a zelar, nunca me envolvi nesse tipo de problema. Também quero minha paz de espírito, isso é o mais importante para mim”, afirmou o zagueiro.

No boletim registrado 3º Distrito Policial de Santo André (SP) na segunda-feira, 5, Polidoro acusa Cristina de injúria e difamação por mentir na imprensa sobre ter um relacionamento com ele. “Não chegamos a namorar, a gente apenas ficou. Uma vez no ano passado e uma vez esse ano. Não foi nada além disso, nenhum tipo de compromisso, nem tipo de relacionamento sério”, contou à Jovem Pan. Jojo assumiu seu envolvimento com o jogador no último sábado, 3, e disse que se apaixonou após sair vencedora do reality “A Fazenda 12”. “Foi tudo muito intenso, desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Acho que o carinho e a forma como ela me tratou e também tratou minha família foi especial. A gente se identificou muito assim que a gente se conheceu. É uma pessoa de uma personalidade ímpar e eu admiro muito isso nela”, falou o jogador.

Após a repercussão das declarações da modelo, Jojo decidiu colocar um fim no seu recente relacionamento com o jogador e comunicou que estava “livre” por meio das suas redes sociais. “Eu e a Jordana conversamos, ela preferiu seguir a vida dela, ficar solteira. Ela está muito magoada, chateada, assim como eu também. Ela foi pega de surpresa e não merece passar por essa exposição desnecessária porque é uma pessoa maravilhosa. A luz dela continua brilhando e é uma pessoa que só desejo o bem”, finalizou Polidoro.