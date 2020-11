Paul Walker recebe homenagens de fãs 7 anos após sua morte

Ator foi vítima de um acidente de carro em 2013 e morreu aos 40 anos

Reprodução Paul Walker morreu após um acidente de carro em Los Angeles



A morte do ator Paul Walker completa sete anos nesta segunda-feira, 30, e os fãs do artista não deixaram a data passar em branco e estão postando várias homenagens nas redes sociais. O astro de “Velozes & Furiosos” morreu em 2013 vítima de um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele estava no banco do passageiro de um Porsche que acabou explodindo após colidir com uma árvore. A morte do artista aos 40 anos pegou o público de surpresa e até hoje é lamentada. O que também sempre é relembrada é a homenagem feita ao galã no sétimo filme da franquia “Velozes & Furiosos”, que fez muita gente chorar nos cinemas. A música See You Again, de Wiz Khalifa com participação de Charlie Puth, serviu de trilha sonora para a cena e ganhou um clipe em homenagem a Paul.

“Hoje completa 7 anos da morte do Paul Walker, meu eterno Brian O’Conner, aff, parece que foi ontem que eu estava chorando com o acidente e falando que Velozes e Furiosos acabou para mim”, comentou um seguidor no Twitter. “Eu não aguento mais, não consigo mais ficar no Twitter sem chorar, está sendo impossível hoje. Sete anos sem ele, não é fácil. Nunca irei me acostumar que você se foi. Saudades eterna, Paul Walker”, lamentou uma fã. “Sete anos sem Paul Walker! Sofro igual todos os anos”, comentou mais uma. “Terminando de ver final de Velozes e Furiosos 7 e vejo que faz sete anos hoje que o Paul Waker morreu”, postou um seguidor.

7 years without paul walker

pic.twitter.com/pQZBAx913z — follow me !! (@bIoodyheII) November 30, 2020

7 anos sem paul walker 💔 sofro igual tds os anos https://t.co/ioPFsnRY0r — rafaela✨ (@oliveirafaela_s) November 30, 2020

Hoje completa 7 anos da morte do Paul Walker, meu eterno Brian O'Conner, aaaf, parece que foi ontem q eu estava chorando com o acidente e falando que velozes e furiosos acabou p mim 🤧 — Clara ⎊ (@Clara0hanna) November 30, 2020

Terminando de ver final de velozes e furiosos 7 e vejo que faz sete anos hoje que o Paul waker morreu — Fernandes (@MFernades13) November 30, 2020

Eu não aguento mais, não consigo mais ficar no Twitter sem chorar, tá sendo impossível hoje. 7 anos sem ele, não é fácil. Nunca irei me acostumar que vc se foi. Saudades eterna Paul Walker pic.twitter.com/ovOB0XCMJA — B4 Thay ⁷.⁵ 🍓⃤ (@_thay_lss_) November 30, 2020