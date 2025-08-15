Juiz diz que não há dúvidas de crime de tráfico de pessoas após prisão de Hytalo Santos

Magistrado ainda aponta que o influenciador e o marido ‘têm adotado condutas reiteradas para dificultar o esclarecimento da verdade, como a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos’

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente – conhecido como Euro – foram presos na manhã desta sexta-feira, 15, em uma casa de alto padrão em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa afirma que eles são inocentes e estão à disposição das autoridades. As prisões ocorreram por determinação da Justiça da Paraíba, após força-tarefa entre o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Civil de SP. Na decisão, a qual a reportagem teve acesso, o juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, Estado da Paraíba, afirma que não há dúvidas da reiterada prática de tráfico de pessoas. “Sem dúvidas há elementos que indicam prática reiterada do crime de tráfico de pessoas”, afirma.

Com base em todo material colhido nas investigações, o juiz determinou a prisão preventiva (sem prazo determinado), ao invés da temporária. “A prisão preventiva é medida cautelar ampla, sendo eficiente ferramenta de encarceramento durante a fase policial ou na instrução criminal. Os pressupostos para a sua decretação são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.”

No documento, o juiz ainda aponta que “há fortes indícios de autoria e materialidade” dos crimes de:

. Tráfico de pessoas;

. Exploração de pessoas

. Exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular;

. Produção de vídeos com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes

O magistrado ainda aponta que o influenciador e o marido “têm adotado condutas reiteradas para dificultar o esclarecimento da verdade, valendo-se de práticas ilícitas como a tentativa de destruição de documentos e aparelhos eletrônicos, esvaziando às pressas residência, ocultando valores e veículos utilizados”.

A defesa de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente reafirma que ambos são inocentes e “sempre se colocaram à disposição das autoridades”. Diz ainda que, até o momento, não teve acesso ao conteúdo da decisão que determinou a medida extrema, o que impossibilita uma manifestação mais detalhada. “Assim que tivermos ciência dos fundamentos, adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis para resguardar os direitos de Hytalo e de Israel Nata Vicente, inclusive com o ingresso de Habeas Corpus, se for necessário”, afirmam os escritórios Ueno & Kompier Abib Advogados e Cassimiro & Galhardo Advogados.

Denunciado por Felca e investigado pelo Ministério Público

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização. O processo já tramita faz tempo, mas a pressão contra Hytalo cresceu após denúncias feitas contra ele pelo também influenciador digital, em vídeo postado no dia 6 de agosto.

Casa em João Pessoa estava trancada

Na quinta, 14, oficiais de Justiça e policiais militares foram à casa do influenciador, em um condomínio fechado em João Pessoa, na Paraíba, para cumprir a decisão, e encontraram portas fechadas. Além da busca e apreensão, a Justiça proibiu ainda o contato do influenciador com os menores e determinou a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos. A decisão, publicada na quarta-feira, determinou, também, a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos (celulares, computadores, câmeras, HDs, pen drives, entre outros) utilizados Hytalo para a gravação, edição e divulgação de conteúdos digitais. “(Eles) deverão ser encaminhados, posteriormente, à autoridade policial para a realização da análise pericial para extração dos dados”, completou o Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os policiais e oficiais de Justiça chegaram à casa do influenciador, em João Pessoa, por volta das 16h30 de quarta-feira. Eles conseguiram acessar o quintal, onde uma máquina de lavar estava em funcionamento, mas não havia ninguém no imóvel – a Polícia Militar suspeita que a decisão judicial vazou e que as pessoas que estavam na casa saíram às pressas, antes da chegada dos agentes. Segundo a Polícia Militar, representantes do condomínio informaram que o influenciador saiu da casa levando muitos equipamentos eletrônicos, pouco antes da chegada dos policiais e oficiais de Justiça. A missão deles era justamente apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos usados nas gravações feitas por Hytalo.

