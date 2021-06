‘Gueto’, nova música de Iza, ganha clipe exaltando a cultura da periferia

Vídeo conta com a participação da mãe da cantora, que aparece rezando nas escadas da Basílica da Nossa Senhora da Penha

Reprodução Youtube IZA O clipe da nova música de Iza é repleta de referências ao cotidiano nos subúrbios do Rio de Janeiro



A cantora Iza lançou na noite desta quinta-feira, 4, a sua nova música ‘Gueto’, que veio acompanhada de um clipe que exalta a cultura da periferia. A letra retrata o orgulho que a artista, nascida na zona norte do Rio de Janeiro, tem de suas raízes e trajetória. As imagens coloridas são repletas de referências ao cotidiano no subúrbio da cidade, como o sacolé, o futebol na rua, o asfalto pintado, o frango assado de padaria, o banho de mangueira e as escolas de samba. Um dos grandes destaques, porém, é a cena em que a mãe de Iza, Dona Izabel, aparece subindo as escadas da Basílica da Nossa Senhora da Penha. A música ‘Gueto’ faz parte do segundo álbum de estúdio da cantora, que está em finalização e ainda não tem data de lançamento. A nova canção já tinha sido anunciada na quarta-feira, 26, através de um vídeo em que a atriz Zezé Motta e a jornalista Maju Coutinho narram um texto exaltando a periferia brasileira como um estilo de vida, cultura, arte e resistência. Assista ao clipe:

*Com informações de Estadão Conteúdo