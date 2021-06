Luíza Sonza se afasta das redes sociais para ‘cuidar de sua saúde mental’

Os ataques à cantora chegaram ao ápice, no começo da semana, quando ela foi apontada por internautas como culpada pela morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido

A assessoria da cantora Luísa Sonza emitiu um comunicado, nesta sexta-feira, 4, anunciado o afastamento da artista das redes sociais para “cuidar de sua saúde mental”. Os ataques à Sonza chegaram ao ápice na última segunda-feira, 31, quando ela foi apontada por internautas como culpada pela morte de João Miguel, filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido. Na ocasião, a cantora postou um story chorando e desabafando sobre o caso, deletado logo depois. Entretanto, o vídeo viralizou nas redes sociais. “Pelo amor de Deus parem com essa história, ninguém aguenta mais gente, ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus”, pedia. Além do afastamento, a equipe que gerencia as redes sociais da artista informou que o lançamento do novo álbum, que estava previsto para o fim do mês, será adiado, sem previsão de nova data. “O time da cantora continuará administrando as suas redes sociais e seguirá com posts que fazem parte de contratos comerciais”, diz o texto. A assessoria ainda pediu “respeito e empatia”, uma vez que Sonza e seu namorado, o cantor Vitão, continuam sofrendo ataques nas ruas e nas redes sociais por “inverdades ditas na internet”, e finalizou o comunicado dizendo que todas as medidas cabíveis contra os autores dos ataques estão sendo tomadas.