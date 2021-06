Xuxa recebe a primeira dose da vacina contra Covid-19 e se emociona: ‘Chegou meu dia’

Apresentadora foi vacinada na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira

Reprodução/ Instagram Apresentadora se emocionou ao receber a primeira dose



A apresentadora Xuxa, de 58 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira, 4, na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em vídeo postado em sua conta oficial do Instagram, a mãe de Sasha aparece visivelmente emocionada enquanto o enfermeiro prepara a vacina. “Uma mistura de felicidade com dever cumprido com pessoas que eu gosto. É uma mistura de muita coisa, a gente ouve tanta coisa que não vai sair, mas saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, que bom que chegou minha idade, Graças a Deus”, disse. Ela foi aplaudida pelos profissionais de saúde que estavam no local.