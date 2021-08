Juliette entra para o Guinness Book por post mais rápido a bater 1 milhão de curtidas

Postagem anunciando que a ex-BBB era a vencedora da edição atingiu a marca em apenas três minutos; atualmente, a foto tem 8,7 milhões de likes

Reprodução/Insagram/@juliette Juliette Freire foi a campeã da edição de 2021 do 'BIg Brother Brasil'



A ex-BBB Juliette Freire entrou para o Guinness Book, conhecido no Brasil como “Livro dos Recordes”, por ter a publicação que bateu mais rápido a marca de 1 milhão de curtidas no Instagram. O recorde foi registrado em 4 de maio de 2021, dia em que participante foi anunciada como a vencedora da edição do “Big Brother Brasil” deste ano, com 90,15% dos votos. O post atingiu a marca em apenas três minutos — atualmente, a foto tem 8,7 milhões de likes e 1 milhão de comentários. “A postagem mais rápida a atingir um milhão de curtidas no Instagram foi em 3 minutos, e foi conseguida por Juliette Freire (Brasil), em 4 de maio de 2021. Juliette se tornou uma sensação durante seu tempo no Big Brother Brasil. Foi seu post no Instagram anunciando que ela havia vencido a 21ª temporada que quebrou esse recorde”, diz site oficial do Guinness Book.

A advogada também foi a participante que mais conseguiu seguidores enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ela ainda é a ex-BBB com mais followers na rede social. Com 32,1 milhões seguidores, Juliette ultrapassou Sabrina Sato, que soma 30,1 milhões, e Grazi Massafera, com 23,7 milhões. Contratada pela Rede Globo, a campeã do BB-21 será a nova apresentadora do programa TVZ, do Multishow. Desde que saiu do “BBB”, Juliette já foi anunciada como embaixadora de marcas como Havaianas, Americanas e Globoplay, plataforma na qual ganhou um documentário intitulado “Você Nunca Esteve Sozinha”.