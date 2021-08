Sarah Andrade é criticada por não tomar vacina contra Covid-19 e se defende: ‘Parem’

Consultora de marketing afirmou que ainda não se imunizou por ‘falta de tempo’; fala viralizou na internet e ex-BBB teve que vir a público dar explicações

Reprodução/Instagram/@sarahandrade Sarah Andrade afirmou que a sua mudança de apartamento a impediu de tomar a vacina



A ex-BBB Sarah Andrade usou suas redes sociais para se defender das críticas que vem sofrendo após revelar que ainda não se vacinou contra a Covid-19. Em uma interação com os fãs, a consultora de marketing e seu namorado, o modelo Lucas Viana, afirmaram que ainda não se imunizaram contra a doença por “falta de tempo”. “Na correria, a gente pra lá e pra cá, ainda não deu tempo da gente ir tomar a vacina. A gente não tomou ainda, mas já podemos. Aqui em São Paulo a gente já pode”, respondeu a brasiliense durante uma transmissão ao vivo. Tanto Sarah quanto Lucas tem 30 anos de idade. Atualmente, a cidade de São Paulo está vacinando a faixa de 28 anos. O trecho do vídeo logo viralizou no Twitter, onde a famosa teve que dar explicações.

Segundo a consultora, a mudança de apartamento a impediu de tomar a primeira dose. “Gente, por favor, eu apoio a vacina, assim como vocês estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de apartamento, agora vou ter inclusive o comprovante de residência aqui e óbvio que vou tomar, já estou cadastrada e nos próximos dias, vacinada”, explicou. “Vacinas salvam vidas! Eu sou a favor da vacina SIM!”, defendeu. Em outra postagem, Sarah pediu para que as pessoas parassem de tirar as suas falas de contexto. “Cada hora que entro na internet, é uma supresa diferente! Por favor, parem de recortar trechos de falas minhas para me prejudicar”, pediu a ex-BBB, que ressaltou que faltava um comprovante de endereço em seu nome.