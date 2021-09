Juliette lança seu primeiro EP com seis faixas; ouça

Trabalho dá início à carreira musical da campeã do BBB 21; entre os compositores das faixas estão Anitta e Umberto Tavares

Divulgação Capa de EP de Juliette, divulgado nesta quinta-feira



De campeã do BBB 21 a cantora. Juliette lançou na noite desta quinta-feira, 2, seu primeiro EP com seis músicas. O projeto chegou às todas as plataformas de música às 21h (horário de Brasília). O trabalho foi gravado em quatro cidades: Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e Recife, e tem composição e produção de nomes conhecidos como Umberto Tavares, Rafinha RSQ e Anitta, além de conterrâneos e amigos de Juliette como Juzé, Dann Costara e Toim do Gado. “A música traduz sentimentos e dá sentido à vida. É a fala da alma. A música é uma forma poética de traduzir essa magia que é o ser humano. Eu sou louca por música e agora estou tendo o tempo e a oportunidade para me dedicar a esse sonho e eu fico grata demais”, disse Juliette no lançamento.

Esse é o primeiro lançamento da artista recém contratada pela Rodamoinho Records, em com a distribuição da Virgin Music Brasil. “Sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho”, completou a cantora. O primeiro videoclipe do projeto será ‘Diferença Mara’, a segunda faixa do EP. O vídeo chega no dia 6 de setembro, ao meio-dia, ao canal oficial de Juliette no Youtube.

Ouça abaixo o EP ‘Juliette’: