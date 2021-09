ABBA anuncia lançamento de primeiro álbum em 40 anos; ouça duas músicas

‘Voyage’ foi anunciado pelo grupo de pop sueco nesta quinta-feira, 2, e tem lançamento previsto para novembro; duas faixas já foram liberadas para o público

Reprodução/Twitter @ABBA Quarteto sueco se separou em 1982



O grupo de pop sueco ABBA, dono de hits como “Mamma Mia”, “Dancing Queen” e “Waterloo”, anunciou nesta quinta-feira, 2, o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio em 40 anos. Intitulado “Voyage”, o álbum será o primeiro lançado pelo grupo desde sua separação em 1982 e tem estreia marcada para o dia 5 de novembro deste ano. Além da novidade, o ABBA também anunciou que duas faixas da produção, “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, já foram disponibilizadas pelo quarteto sueco no Youtube e em serviços de streaming musical. A banda também anunciou que fará shows virtuais em Londres. De acordo com Mia Segolsson, gerente do ABBA na Polar Music, o ABBA ainda é um sucesso comercial décadas após a separação da banda. Ao todo, Segolsson estima que o quarteto já vendeu 385 milhões de discos, fazendo com que sejam um dos grupos de maior sucesso da história.

Confira as músicas lançadas pelo ABBA nesta quinta: