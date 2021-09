Rock In Rio anuncia Duda Beat e Gloria Groove no Palco Sunset

Além da dupla, foram anunciada as cantoras Corinne Bailey Rae e Joss Stone; shows acontecerão em 8 de setembro, no quarto dia do festival

Divulgação Cantora foi anunciada pela organização do Rock In Rio na noite desta quinta-feira, 2



A organização do Rock In Rio 2022 divulgou mais quatro atrações que farão parte do line-up da próxima edição do festival, marcada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem. Inaugurando o line do Palco Sunset, a organização anunciou as atrações que se apresentarão no dia 8, primeiro da segunda semana do festival. Entre as atrações, estão as brasileiras Duda Beat, dona de hits como “Bixnho”, e Gloria Groove, detentora de sucessos como “Coisa Boa”, “Bumbum de Ouro” e “Bonekinha”. Além da dupla, foram anunciada as cantoras Corinne Bailey Rae, dona da canção “Put Your Records On”, e Joss Stone, que fez sucesso com a música “Super Duper Love”. As brasileiras se juntam à banda Sepultura, às cantoras Ivete Sangalo e Iza e ao DJ Alok como representantes do Brasil no line-up do festival.