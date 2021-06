Série documental sobre Juliette ganha data de estreia no Globoplay; saiba detalhes

Campeã do ‘BBB 21’ contou que o documentário vai explorar o passado dela e o pós-reality

Reprodução/Instagram/ juliette História de Juliette será contada em série documental que estreia dia 29 de junho



Juliette, campeã do “BBB 21”, confirmou nesta sexta-feira, 18, que sua história será tema de uma série documental no Globoplay. O primeiro episódio será lançado no próximo dia 29 de junho na plataforma de streaming da Globo. “A minha vida que as pessoas não viram será contada para todo mundo que gostou de mim [no ‘BBB 21]. Vocês viram o resultado de quem eu sou e, agora, vocês vão ver como eu cheguei até aqui e o que eu pretendo fazer agora. Estamos captando minha infância na Paraíba, meus trabalhos, estudos e tudo o que me formou para vocês entenderem por que eu sou assim. Vai ser uma honra usar minha vida como exemplo. Vou mostrar a realidade do que aconteceu”, falou a paraibana durante sua participação no “Mais Você”.

Juliette se tornou um verdadeiro fenômeno ainda quando estava no “BBB 21” e já soma mais de 30 milhões de seguidores no Instagram – superando as ex-BBB’s Sabrina Sato e Grazi Massafera. Vale lembrar que a campeã da última edição do reality show não é a única participante que teve sua história contada no Globoplay. Karol Conká, que foi eliminada com a maior rejeição da história do programa, também foi acompanhada pela equipe da plataforma de streaming após deixar a casa mais vigiada do Brasil. Diferente de Juliette, a rapper chegou a perder seguidores quando estava dentro do jogo e saiu com o status de “cancelada”. O intuito da série “A Vida Depois do Tombo” foi mostrar o pós-reality de Karol e tentar explicar suas atitudes na casa.