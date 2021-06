Giovanna Ewbank anuncia que se mudou com a família para o exterior e explica o motivo

Youtuber foi para Portugal com os filhos para ficar mais perto de Bruno Gagliasso, que está gravando uma série na Espanha

A youtuber e atriz Giovanna Ewbank anunciou nesta sexta-feira, 11, que não está mais morando no Brasil. Em um post feito no Instagram, a artista, que é casada com o ator Bruno Gagliasso, explicou por que decidiu deixar o país e começar uma nova etapa na Europa com o marido e os filhos, Titi, Bless e Zyan. “Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do Bruno e morrendo de saudades! Ele está em Madri gravando até setembro e agora poderemos ficar mais pertinho do papai. Sempre fui apaixonada por Portugal e o fato da pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão. Agora estamos a só uma horinha de distância e muito mais felizes”, escreveu Giovanna. Após encerrar seu contrato com a Globo, Bruno assinou com a Netflix e começou a gravar recentemente a série espanhola “Santo”, primeiro projeto do ator na plataforma de streaming.

A esposa do ator explicou para os seguidores que ela não vai deixar de trabalhar e continuará produzindo conteúdos para o seu canal do YouTube. “Só preciso me organizar e estabilizar para começarmos as gravações novamente. Vocês vão amar o que tenho programado para vocês! Vou mostrar as novidades e receber meus convidados virtualmente como já estava fazendo. Nem preciso dizer como estamos felizes com nossa família unida novamente, né?”, comentou Giovanna. Vários famosos comentaram a publicação da atriz e celebraram a novidade. “Muitas felicidades nesse novo lar”, escreveu a apresentadora Maisa. “Oba!! Temos que juntar as crianças!”, postou a modelo Cíntia Dicker, namorada do surfista Pedro Scooby. “Toda felicidade do mundo no novo lar”, acrescentou a ex-BBB Thelma Assis.