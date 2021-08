Romana Novais nega crise no casamento com Alok e diz não ter ciúmes

Médica contou que tem a senha do celular do DJ, mas que ‘não vê necessidade’ de vasculhar; casal está junto desde 2014

Reprodução/Instagram/@romananovais omana e Alok tiveram dois filhos: Ravi, de 1 ano, e Raika, de 8 meses



A médica Romana Novais desmentiu boatos sobre uma possível crise em seu casamento com DJ Alok. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, a médica foi questionada: “Já teve crise no casamento?”. “A gente já brigou, óbvio, mas aqui em casa é proibido dormir sem resolver o ‘problema'”, contou Romana. Em outra pergunta, a médica respondeu se tinha ciúmes do marido. “”Verdade que você é ciumenta a ponto de mexer no celular do Alok escondida?”, escreveu um seguidor. Romana negou. “Mentira. Não vejo necessidade. Tenho a senha do celular dele e também certeza que não preciso fazer isso”, disse. O casal está junto desde 2014, mas passaram um tempo separados em 2017. Em 2019, os dois oficializaram a união. Desde lá, Romana e Alok tiveram dois filhos: Ravi, de 1 ano, e Raika, de 8 meses.