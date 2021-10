Junior Lima comemora o nascimento da filha Lara: ‘Dose gigantesca de amor’

Músico é casado com a artista plástica Mônica Benini; os dois são pais de Otto, de 4 anos

Reprodução/ Instagram @junior_lima Lara nasceu na madrugada do dia 10 de outubro



Mônica Benini e Junior Lima e anunciaram o nascimento da segunda filha nesta quinta-feira, 14, nas redes sociais. Lara nasceu no último domingo, dia 10. Segundo publicações do casal, a menina nasceu às 2h17 da manhã. Os dois já são pais de Otto, de 4 anos de idade, e haviam anunciado a segunda gravidez em abril deste ano. “E não é que chegou o momento tão esperado aqui em casa? Lara nasceu no dia 10/10, super saudável! Não consigo descrever o tamanho da felicidade!”, escreveu o cantor no Instagram. “Fomos inundados por uma dose gigantesca de amor! A sensação é de completude e de uma gratidão sem fim. Obrigado, filha, desde já! Seja muito bem-vinda à nossa família!”. Mônica também compartilhou uma foto da chegada da filha: “Lara chegou cheia de saúde, como uma avalanche de sentimentos. Chegou mostrando que não veio pra completar nossa família à toa. Já ressignificou, transformou e ensinou um tanto. Sou pura gratidão e amor! Bem vinda, filha! Obrigada, obrigada, obrigada por ter nos escolhido”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo