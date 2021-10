‘É mentira que vou sair da Band para concorrer às eleições’, afirma Datena

Apresentador confirmou que pensa em se candidatar, mas enfatizou que só sairá da TV em último caso

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Datena negou que vai sair da Band para ser candidato a presidente



O jornalista José Luiz Datena negou nesta quinta-feira, 14, que vai deixar a Band para concorrer à presidência da república. “Está circulando que eu vou sair da TV Bandeirantes para disputar a eleição. Viralizou isso aí. Essa praga do fake news tem que acabar. Tem muita gente que não quer me ver aqui [apresentando] para eu não descer o cassete em todo mundo”, declarou o apresentador no programa de rádio “Manhã Bandeirantes”. “É mentira que vou sair da Band para concorrer às eleições, mesmo porque, se eu tiver que deixar a televisão para concorrer, será só em último caso mesmo e eu deixaria a televisão perto das eleições como qualquer trabalhador brasileiro.”

O âncora do “Brasil Urgente” confirmou que pensa em seguir a carreira política e disse que além da presidência, ele também cogita se candidatar aos cargos de governador e senador. O apresentador também explicou que só vai concorrer ao cargo público se o União Brasil, partido que surgirá a partir da fusão do DEM com o PSL, vingar. “Só tenho um interesse em entrar na política, que é o interesse público. Aparecer eu não preciso mais, ganhar dinheiro já ganhei e já perdi muito. Não faço questão de dinheiro”, enfatizou. A assessoria de imprensa da Band informou à Jovem Pan que a emissora não comentará sobre o assunto.

No programa de rádio, Datena revelou ainda que tem sido sondado por outras emissoras que gostam do seu trabalho como jornalista, mas deixou claro que pretende continuar na Band. Em 2011, o apresentador chegou a sair da atual emissora em que trabalha e assinar contrato com a Record, mas sua passagem pelo canal de Edir Macedo foi bem curta. O jornalista não se adaptou as regras da Record e, sentindo que não tinha a liberdade que possuía na Band, decidiu rescindir seu contrato e voltar a trabalhar em sua antiga emissora.