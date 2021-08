Jurada do ‘The Voice’ no Afeganistão foge do país em avião de carga dos EUA

Cantora partiu para a Turquia e postou nas redes sociais que está ‘bem e viva’: ‘Gratidão pelas orações’

Reprodução/Instagram/aryanasayeedofficial/19.08.2021 Aryana Sayeed, jurada do 'The Voice' afegão postou foto dentro de avião de carga



Considerada uma grande estrela pop no Afeganistão, a cantora e jurada do “The Voice” afegão, Aryana Sayeed, deixou o país a bordo de um avião de carga dos Estados Unidos. Nas redes sociais, a artista, de 36 anos, postou uma foto dentro da aeronave e tranquilizou os fãs. “Estou bem e viva. Depois de algumas noites inesquecíveis, cheguei a Doha, no Catar, e aguardo meu voo de volta para casa, em Istambul [na Turquia]”, escreveu na legenda da publicação. “Minha sincera gratidão a cada um de vocês por seus votos de boa sorte e pelas orações por estarem preocupados com a minha presença no Afeganistão depois que tantos outros já haviam partido.”

Quando chegou à Turquia, a cantora atualizou sua publicação dizendo que após sair de “um mundo de descrença e choque” sua mente e emoções voltaram ao normal. “Tenho muitas histórias para compartilhar com vocês”, enfatizou. Aryana fez a viagem com seu marido, Hasib Sayed, que, ao postar uma foto da esposa dormindo no avião, contou aos seguidores que a jurada do “The Voice” lidou com bravura nos momentos “mais difíceis e mais perigosos de sua vida”. “Para muitos, ela pode ser apenas uma artista com uma bela voz e um talento excepcional, mas, para mim, ela é uma campeã destemida”, comentou. Segundo divulgado pelo Daily Mail, a promessa do Talibã de impor a rígida “lei islâmica” no Afeganistão aumentou o temor das mulheres que vivem na região, uma vez que estudiosos religiosos decidirão, por exemplo, se as mulheres poderão ir à escola e trabalhar.