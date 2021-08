André Marques e Tatá Werneck falam de suposto grupo criticando Marcos Mion na Globo

Apresentadores negaram que os veteranos da emissora estão incomodados com o novo funcionário

Reprodução/Instagram/marcosmion/19.08.2021 Marcos Mion tem demonstrado nas redes sociais sua empolgação por estar na Globo



Os apresentadores André Marques e Tatá Werneck se manifestaram nas redes sociais após ser divulgado que alguns veteranos da Globo estariam trocando mensagens em um grupo criticando a animação de Marcos Mion por sua contratação e a “supervalorização” da emissora, que já colocou o novo funcionário para participar de atrações como “Encontro” e “Fantástico”. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, as mensagens sobre Mion chegaram à cúpula da Globo, que, por sua vez, teria mandado um e-mail pedindo “compreensão e espírito de equipe” aos funcionários. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, André foi questionado por um seguidor sobre o que ele achou da contratação do novo apresentador do “Caldeirão”. Ele respondeu e desmentiu qualquer tipo de atrito com o novo colega de emissora.

“Sou fã dele, além de ser um paizão, sou fã do filhote dele. Aproveitando, vi umas notas hoje de um jornalista falando que tem um grupo, um e-mail, que estou reclamando por ter contratado ele [Mion]. Primeiro, não tem grupo e nenhum e-mail e que a Globo ligou para repreender a gente, essa história não existe. É fake news. Que bom que você [Mion] chegou para dividir os programas. Tem muitos programas para todo mundo fazer. E eu quero um tênis de presente, que seus tênis são sinistros”, afirmou o apresentador do “No Limite”. Tatá também se posicionou nos comentários de um post do Instagram. “Aff, eu que não fui, pelo contrário. Acho irado ver um homem como ele, mega bem-sucedido e com dinheiro, ficar feito criança com o emprego novo. A gente fica animada mesmo quando vai para a Globo. A Globo faz parte do imaginário de todos os artistas! Que seja um sucesso o Mion”.