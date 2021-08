Rezende, Zé Neto e mais famosos enfrentam furacão no México: ‘Prédio não para de balançar’

Influenciador Álvaro publicou alguns vídeos para mostrar a situação local e Camila Loures pediu orações

Reprodução/Instagram/rezende/zenetotoscanooficial/19.08.2021 Rezende e Zé Neto gravaram stories falando do furacão no México



Os cantores Zé Neto e Cristiano e os influenciadores digitais Rezende, Camila Loures e Álvaro são alguns dos famosos que estão viajando pelo México e foram surpreendidos pela tempestade Grace, que se intensificou e se tornou um furacão. Na tarde de quarta-feira, 18, Rezende gravou stories no Instagram falando que um tornado passaria na região em que ele e os amigos estão hospedados. “Fui olhar na janela e já está todo mundo colocando grade [em frente aos vidros]. Aqui o tempo muda em questão de minutos, estou muito tenso. Nos comunicados, a gente viu que os ventos serão de 120 a 150 km/h, por isso tem essas proteções”, falou. Após voltar do mercado com suprimentos, o youtuber mostrou que o noticiário local divulgou que o tornado evoluiu para um furacão. “Agora estou começando a cagar na calça”, confessou. Com o apartamento todo fechado, Rezende mostrou o barulho que estava fazendo. “Se a ventania ficar muito forte, a gente vai ter que ir para outro lugar.” Por volta das 2h20 da manhã, ele postou: “Tentando dormir, mas o prédio não para de balançar”.

Camila Loures também deu detalhes do sufoco que estava vivendo no México. “Estamos bem onde o furacão vai passar. Não estou em Cancún e não consigo chegar lá a tempo… estou em Yucatan, que é onde o olho do furacão vai passar. Orem por nós”. O sertanejo Zé Neto, que está em Cancún, também gravou stories demonstrando medo. “Agora é meia-noite, está um vento de tremer a janela, estou com um cagaço da porra. Estou preocupadíssimo com esse trem”, falou o cantor, que também mostrou que estava entrando água dentro do quarto por causa do vento. “Isso porque o furacão está passando a 140 km daqui. Parece que tem alguém querendo entrar dentro do quarto.” Álvaro fez alguns vídeos mostrando a ventania no local e postou nas redes sociais: “Menina, meu c* está que não passa um wi-fi, mas estou rindo de desespero”.

nao to em cancun e nao consigo chegar la a tempo … to em yucatan q é onde o olho do furacão vai passar 🌪 orem por nos 🙏🏽😰 — Camila Loures (@camilaloures) August 18, 2021

O tornado virou um furacão… pic.twitter.com/6oSA50vxrM — Rezende #ADR29M (@rezende_evil) August 18, 2021