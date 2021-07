Justiça decide que pai de Britney Spears permanecerá como tutor da cantora

Decisão da corte de Los Angeles ocorre uma semana após Britney Spears prestar discurso inflamado em júri afirmando que ‘deseja que isso acabe’

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Justiça não aceitou pedido da defesa de Britney



A Justiça de Los Angeles negou nesta quinta-feira, 1º, o pedido protocolado pela cantora Britney Spears para que seu pai, Jamie Spears, deixasse de ser o tutor dela em questões comerciais e pessoais, algo que é de responsabilidade dele desde 2008. A decisão, da juíza do Condado de Los Angeles, Brenda Penny, pontuou que Jamie se tornará co-tutor dos bens de Britney junto à empresa de gestão de fortunas Bessemer Trust. O veredito muda parcialmente a situação atual de Britney, que por mais de 12 anos teve todos os bens administrados pelo pai, mas não contempla totalmente o pedido feito pelo advogado da cantora, Samuel Ingham, para que o pai dela fosse completamente retirado do controle da artista.

A decisão ocorre uma semana após a cantora fazer um discurso inflamado e afirmar estar deprimida sob a tutela de Jamie. “É meu desejo e meu sonho que isso acabe”, disse Britney. Lendo uma declaração, ela afirmou que foi forçada a fazer uma turnê em 2018 e a mudar a medicação que toma contra sua vontade, se sentindo uma escrava. “Não apenas minha família não fez por** nenhuma, meu pai foi totalmente a favor”, explicou. “Eu menti e disse ao mundo inteiro que estou bem e feliz. Se eu dissesse isso o suficiente, talvez eu ficasse feliz… estou chocada. Estou traumatizada, estou com tanta raiva que é uma loucura”, desabafou. Britney também denunciou que tinha as amizades controladas pelo pai e foi até mesmo proibida de retirar um DIU mesmo tendo o sonho de aumentar a família com o atual namorado. Britney ainda pode recorrer.