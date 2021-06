Britney Spears presta depoimento em caso de tutela: ‘É meu sonho que isso acabe’

Cantora quer restituir sua vida financeira, que é supervisionada pelo pai, Jamie Spears, e a pessoal, que é administrada por uma terceira pessoa

Reprodução/Instagram Britney Spears deu depoimento nesta quarta-feira, 23, ao Condado de LA



A cantora Britney Spears prestou depoimento nesta quarta-feira, 23, em frente à juíza do Condado de LA, Brenda Penny, no processo de tutela de seu pai, Jamie Spears, que controla sua vida pessoal e financeira desde 2008. De acordo com o site ‘Hollywood Reporter’, a cantora fez um discurso inflamado e disse estar deprimida. “É meu desejo e meu sonho que isso acabe”, disse Britney. Lendo uma declaração, a cantora afirmou que foi forçada a fazer uma turnê em 2018 e a mudar a medicação contra sua vontade, se sentindo uma escrava. “Não apenas minha família não fez por** nenhuma, meu pai foi totalmente a favor”, explicou. “Eu menti e disse ao mundo inteiro que estou bem e feliz. Se eu dissesse isso o suficiente, talvez eu ficasse feliz… estou chocada. Estou traumatizada, estou com tanta raiva que é uma loucura”, desabafou.

“Tenho medo das pessoas. Não confio nas pessoas pelo que passei. Não é certo me forçar a fazer algo que eu não quero fazer… eu realmente acredito que essa tutela é abusiva. Não sinto que posso viver uma vida plena”, completou. Em uma das declarações mais impactantes de seu discurso, Britney afirmou que pretende ter um filho com seu namorado, o ator Sam Asghari, mas tem um DIU e não consegue permissão para ir ao médico retirá-lo. Além disso, a cantora também informou que quer passear com seu namorado livremente pela cidade e diminuir o número de terapias durante a semana.

O advogado de Jodi Montgomery, que assumiu as responsabilidades da vida pessoal da cantora em 2019, concordou que o plano de cuidados de Britney devem ser atualizados para incorporar seus desejos, mas essa não é uma decisão do fórum, ela precisa entrar com um pedido em outra instância para conseguir reaver as questões. Após o depoimento, o advogado do pai da artista disse que ele “lamenta saber que ela está sofrendo e com tanta dor” e que “sente muita falta da filha”. Nas redes sociais, os fãs da princesa do pop subiram a hastag #FreeBritney para que o tribunal restitua os direitos da cantora.