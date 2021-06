Jamie Lynn Spears comenta audiência de tutela da irmã: ‘Estou muito orgulhosa dela’

Em sua rede social, Jamie afirmou que irá apoiar Britney em tudo o que ela quiser fazer após o fim da tutela

Reprodução/ Instagram @jamielynnspears Britney e a irmã, Jamie Lynn



A irmã mais nova de Britney Spears, Jamie Lynn, usou suas redes sociais para comentar sobre a audiência de tutela da irmã que aconteceu na semana passada. Na ocasião, a princesinha do pop falou pela primeira vez sobre os poderes que seu pai, Jamie Spears, exerce sobre sua vida financeira. Em determinado momento do depoimento, Britney chegou a afirmar que quer engravidar de seu namorado, mas não tem autorização para retirar um DIU. “A única razão de não ter feito isso antes é porque eu senti que até minha irmã ser capaz de falar por si mesma e dizer o que ela sentia que precisava dizer publicamente, que não era meu lugar e não era a coisa certa para fazer”, escreveu a caçula em sua conta oficial do Instagram. Em partes de seu posicionamento, Jamie disse que ‘apenas amou, adorou e apoiou’ a irmã desde que nasceu.

“Estou tão orgulhosa dela por usar sua voz. Estou muito orgulhosa dela por ter pedido um novo conselho, como disse a ela para fazer muitos anos atrás”, disse. A ex-estrela do programa ‘Zoey 101’, do Disney Channel, recebeu diversas críticas por ter ficado em ‘silêncio’ sobre o caso da irmã e rebateu. “Eu trabalho para pagar minhas próprias contas desde os 10 anos. Minha irmã sabe que eu a amo e a apoio, e essa é a única pessoa a quem devo algo”, afirmou. “Eu não sou minha família. Eu sou minha própria pessoa. Estou falando por mim. Se acabar com a tutela e ela quiser voar para Marte, ou seja lá o que for, eu apoio 100% porque apoio minha irmã. Eu a amo, sempre amei, sempre amarei, contando que ela seja feliz”.