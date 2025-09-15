Justin Bieber compartilha os ’10 mandamentos’ de sua família em meio a rumores sobre saúde e relacionamento
Publicação nas redes sociais ocorre em um momento de especulações sobre suposta doença do cantor e fim de sua relação com Hailey Bieber, com quem tem um filho de um ano
Justin Bieber compartilhou em seu perfil no X uma lista com dez princípios que guiam a vida de sua família. A publicação ocorre em um momento de intensas especulações sobre sua saúde e sua relação com Hailey Bieber, com quem tem um filho de um ano. Os princípios destacados por Bieber abordam temas como espiritualidade, saúde e generosidade. Entre os valores que ele enfatiza, estão a importância do descanso, que é visto como uma forma de adoração, e a busca por um estilo de vida sustentável e de longa duração. Além disso, o cantor menciona a relevância da qualidade e excelência em tudo que produzem, assim como a inovação e a capacidade de superar desafios. A saúde física é tratada como um aspecto essencial da administração da vida.
Bieber também fala sobre a importância da sustentabilidade e da criação de produtos que beneficiem a humanidade. A generosidade, tanto em termos de tempo quanto de recursos, é outro valor que ele considera fundamental, assim como a prática diária da gratidão e o reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos.
Em resposta a rumores sobre o uso de substâncias, a assessoria de Bieber se manifestou, desmentindo as alegações e classificando-as como “absolutamente falsas”. Eles afirmaram que o artista está passando por um período de significativas transformações pessoais.
