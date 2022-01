Kanye West é flagrado em suposta agressão a fã que pedia autógrafo; assista

Episódio aconteceu em Los Angeles, na madrugada de quinta-feira, 13; polícia local investiga o rapper como principal suspeito do caso

Divulgação/Netflix Kanye West foi confirmado recentemente na programação do festival Coachella



O departamento da polícia de Los Angeles aponta o rapper Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian, como principal suspeito em caso de agressão a um homem nas ruas da cidade. Segundo o site americano TMZ, o episódio teria acontecido após o artista ser parado na rua pela vítima, que se aproximou em busca de um autógrafo. Com a recusa do pedido, houve uma troca de insultos entre os dois. Após isso, West teria agredido o rapaz com um soco. A polícia foi chamada para o local, mas chegou após a saída do músico do local, nas proximidades da Santa Fe Avenue.

Antes do atrito, imagens nas redes sociais mostram Kanye West acompanhado da atual namorada, a atriz Julia Fox, em uma festa com Madonna e outros artistas. Recentemente, após o divórcio de Kim Kardashian, o rapper mudou legalmente seu nome para Ye. Estilista e produtor musical, Kanye foi confirmado como um dos artistas principais da programação do festival Coachella, nos Estados Unidos. Segundo o empresário Steven Victor, Ye está produzindo uma segunda parte de seu mais recente disco, Donda, em estúdio pessoal em Los Angeles.