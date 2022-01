Com Covid-19, Aline Campos é alvo de críticas após procurar por manicure infectada

Modelo está isolada em Fernando de Noronha e rebateu comentários negativos: ‘Quem me conhece sabe o quanto respeito esse vírus’

Reprodução/Instagram/@soualinecampos Aline Campos está isolada em Fernando de Noronha



Isolada em Fernando de Noronha após contrair Covid-19, a modelo Aline Campos, que antes era Aline Riscado, causou polêmica nas redes sociais ao postar um vídeo procurando por serviços de uma manicure que também estivesse infectada. A atriz se pronunciou sobre as críticas e afirmou que segue todos os protocolos de segurança contra a doença. “Estou isolada em Noronha. Eu, meu filho e minha amiga, porque testamos positivo sem nenhum sintoma. Meu filho teve uma febre, por isso a gente descobriu. (…) A gente está respeitando tudo direitinho porque não quero contaminar ninguém”, disse. “Minha unha estava horrorosa e eu comentei, fiz uma brincadeira. Não acho que é um motivo para isso tudo que está acontecendo. Se ofendeu alguém, peço desculpas de todo o meu coração.”

A modelo disse que a intenção do vídeo era mostrar suas unhas e brincar com a possibilidade de contratação de uma manicure positivada, porém assintomática. Aline afirmou ainda que cogitou excluir os stories por medo de causar polêmica entre os seguidores. “Quem me conhece e segue sabe o quanto respeito esse vírus! Não é à toa que não estou indo para aglomeração, não fui para festas de Reveillon”, afirmou. “Se fosse o caso, seria a manicure entrando no carro dela e chegando aqui sem ter contato com ninguém! Eu nem corri atrás disso, fui infeliz de não ter maldade na minha brincadeira”, esclareceu.