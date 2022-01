‘Perdi amizades, fãs, contratos e prestígio’, diz Projota sobre participação no ‘BBB 21’

Rapper falou sobre sua passagem pelo reality show e disse não culpar ninguém pelo impacto que o programa causou em sua vida pessoal e profissional

Reprodução/Globo Projota começou como um dos favoritos, mas acabou decepcionando os fãs durante o reality



Dias antes de completar um ano de seu anuncio no elenco do ‘BBB 21‘, o rapper Projota falou sobre o impacto do reality para sua carreira. Em entrevista ao jornal O Globo, o artista disse que as confusões em que se envolveu na casa fizeram ele perder “amizades, fãs e contratos” profissionais. Apesar das perdas, o rapper disse que não culpa ninguém além de si mesmo pelas perdas acumuladas durante o reality. “Eu sabia que o ‘Big Brother’ era assim, e não culpo ninguém além de mim. Não consegui entender que o tempo ali não seria suficiente para as pessoas verem que não existem anjos e demônios lá dentro, mas seres humanos. E sou impulsivo demais. Já perdi muito jogo na vida, mas ali veio tudo de uma vez. Perdi a avó por quem fui criado, um cachorro e um gato. Perdi amizades, fãs, contratos e prestígio, perdi boa parte do alicerce que levei 20 anos para construir. Você se sente injustiçado, é como se tivesse passado um furacão”, afirmou Projota. A passagem do rapper pelo ‘BBB 21’ foi marcada por polêmicas, incluindo seus atritos com Lucas Penteado, o que rendeu diversas críticas ao cantor. A proximidade com figuras como Karol Conká, Nego Di e Lumena, considerados vilões da edição pelo público, também contribuiu para que Projota fosse eliminado com uma rejeição de 91,89%.