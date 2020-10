Kanye West lança vídeo pedindo votos para ser presidente dos EUA

Primeiro vídeo da campanha presidencial do rapper cita religião e traz imagens da Bíblia

Reprodução/Twitter Kanye West, que é casado com Kim Kardashian, anunciou que concorreria à presidência dos EUA em julho



O rapper Kanye West lançou, na segunda-feira (12), o primeiro vídeo de sua campanha presidencial nos Estados Unidos. Em julho, o marido de Kim Kardashian anunciou que concorreria à presidência do país e, desde então, fez diversas manifestações polêmicas nas redes sociais. No vídeo publicado no Twitter, West pede que os seguidores escrevam o seu nome das cédulas. “América. Qual o destino da América? O que é melhor para nossa nação? Para nosso povo? O que é justo? Justiça verdadeira? Temos de pensar nessas coisas todas juntos como um povo. Para contemplar nosso futuro, merecer nosso sonho, nós devemos ter visão”, narra Kanye West nas imagens. Intercalando imagens de igrejas e da Bíblia, ele prosseguiu: “Nós como um povo vamos reviver o cometimento de nossa nação à fé, ao que nossa constituição chama de exercício livro da religião, incluindo, é claro, a oração.”

Assista ao vídeo: