Karina Bacchi explica por que se arrepende de ter posado nua

Apresentadora postou um vídeo nas redes sociais falando do assunto e explicando sua conversão

Reprodução/Instagram/karinabacchi/18.06.2021 Karina Bacchi falou que uma dos seus maiores arrependimentos é ter posado nua



A modelo e apresentadora Karina Bacchi revelou nas redes sociais que se arrende de ter posado nua. A artista foi capa da revista Playboy, em 2006. Em um vídeo divulgado no Instagram nesta sexta-feira, 18, ela explicou que sua mente mudou após ela se aproximar de Deus. “Eu me arrependo e muito [de ter posado nua]. É um dos meus maiores arrependimentos. Isso não é de hoje, só porque eu conheço a palavra de Deus mais de perto, mas hoje eu me arrependo ainda mais porque isso desagrada a Deus”, afirmou Karina. Mesmo arrependida, ela disse que não se sente culpada, pois acredita que Deus perdoa quando quem “reconhece os erros e pecados”. “Quero agradar a Deus e expor a minha nudez, expor o meu corpo, é algo que desagrada a Deus. [A nudez] é algo que devo mostrar para o meu marido, então eu não vou ficar sensualizando na internet, aparecendo nua e me expondo”, falou a modelo. Em um outro vídeo, Karina explicou que cresceu em uma família católica e sempre acreditou em Deus, mas sentia que faltava algo e passou a ler mais a bíblia diariamente não por obrigação, mas por uma vontade de “mergulhar em uma comunhão com Deus”. Desde então, ela mudou sua postura, inclusive nas redes sociais, onde tem feito muitas postagens sobre essa aproximação com Deus. “O Intagram é um reflexo da pessoa que eu sou e da que eu me transformo”, falou.