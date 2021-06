Público pede despedida e famosos comentam: a repercussão da saída de Faustão da Globo

Anúncio de que o apresentador será substituído por Tiago Leifert pegou público e famosos de surpresa

Reprodução/Globo/18.06.2021 Público estranhou o fato de Faustão sair da Globo sem se despedir do público



A saída antecipada de Fausto Silva da Globo pegou o público de surpresa, isso porque foi anunciado no começo do ano que o apresentador ficaria no comando do “Domingão do Faustão” até dezembro. Na semana passada, ele não apresentou a atração dominical pela primeira vez em 32 anos, pois estava internado para tratar uma infecção urinária e foi substituído às presas por Tiago Leifert. O desempenho do atual apresentador do “Big Brother Brasil” foi muito elogiado pelo público e ele vai assumir a atração a partir desse domingo, 20, até o novo projeto de Luciano Huck estrear. Em nota, a emissora carioca informou que antecipou a saída de Faustão “por razões estratégicas e internas”. Com a notícia, Luciana Cardoso, que casada com Fausto Silva, precisou editar a legenda da publicação que fez na quarta-feira, 16, no Instagram na qual escreveu: “Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto para o próximo ‘Domingão’ na sua televisão”. Com a saída repentina do apresentador, a atual legenda apenas diz: “Obrigada por todos as mensagens. Fausto já está ótimo”.

Nas redes sociais, o assunto foi muito comentado e o público estranhou o fato do apresentador não se despedir do público. “Nossa, quando a gente elogiou o Tiago no Domingão foi porque ele estava bem, não era para Globo tirar o Faustão do nada sem nem poder se despedir”, comentou um seguidor no Twitter. “Faustão saindo da Globo sem se despedir e eu nem tive a chance de ficar famosa para receber um Arquivo Confidencial, isso é um absurdo”, brincou outro. “Deixa eu ver se entendi, Faustão passou mais de 30 anos fazendo o programa todos os domingos, aí agora, ele simplesmente vai sair sem nem se despedir do público? Ele vai simplesmente sumir? A Globo endoidou”, acrescentou mais um.

O assunto também repercutiu entre os famosos, visto que o “Domingão do Faustão” sempre foi uma vitrine para os artistas e muitos alavancaram a carreira após passar pelo palco da atração. “Faustão merece respeito”, declarou apresentador Rodrigo Faro no Instagram. Com lágrima nos olhos, a cantora Roberta Miranda gravou vídeo falando que o comunicador é insubstituível: “Meu querido [Fausto], estou aqui para agradecer o carinho que você sempre teve por mim e pela minha carreira e pela forma digna que você sempre recebeu os artistas. Eu te desejo muita saúde, você sabe o quanto eu te amo. Fiquei surpresa [com sua saída]. Poderia colocar um monte de fotos que temos juntos, mas meu coração falou mais alto. Quero desejar meus parabéns para quem estiver no seu lugar, a gente sabe que você é insubstituível, mas parabéns para quem entrar no Domingão”.

Já o humorista Lucas Veloso postou: “Eu não conheço um artista que não teve a carreira completamente transformada depois de passar pelo palco do Faustão! Gratidão eterna pelo que ele fez pelo meu pai [Shaolin] e por mim! O Fausto merece toda homenagem e a despedida mais épica da TV sim”. O humorista Victor Sarro também falou sobre o assunto nas redes sociais: “Tirar o Faustão do ar sem uma despedida digna é meio bizarro”. A Globo ainda não anunciou se vai manter o nome da atração dominical que leva o apelido de Fausto Silva, mas na grade de programação do site oficial da emissora o nome “Domingão do Faustão” foi trocado por “Super Dança dos Famosos”, nome da disputa de dança que está acontecendo no programa.