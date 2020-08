Katy Perry e Orlando Bloom dão apelido curioso para filha que está prestes a nascer; veja

“Chute Perry” foi o nome escolhido pelo casal estrelado enquanto a bebê não vem ao mundo

Reprodução/Instagram Katy Perry e Orlando Bloom estão ansiosos para a chegada da filha



Katy Perry revelou, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o apelido que ela e seu noivo, Orlando Bloom, deram para filha dos dois, que ainda não nasceu. “Kicky Perry”, ou, em tradução livre, “Chute Perry”. O nome curioso faz referência, é claro, ao fato da bebê ser inquieta na barriga da mãe de primeira viagem. Em outra ocasião, a cantora contou que uma imagem de um ultrassom mostrou a criança como se estivesse dando o dedo do meio – algo que, para ela, já mostra um viés rebelde da filha. A previsão é de que Katy entre em trabalho de parto a qualquer momento neste mês de agosto.

Em entrevistas recentes, Perry revelou que, devido à proximidade do nascimento de sua primeira filha com Bloom, ela decidiu adiar seu próximo álbum, o quinto trabalho de estúdio de sua carreira, para 28 de agosto. A prioridade para ela é a maternidade e toda a etapa de promoção para o disco seria comprometida. Antes da pandemia, ela havia planejado liberar as músicas, ter sua filha e não sair em turnê – algo que, em tempos de covid-19, é o “novo normal”.”Eu provavelmente não terei muita síndrome de estar perdendo alguma coisa, já que o mundo mudou tanto”, disse, ao The Guardian.

Bloom, para o Tonight Show, de Jimmy Fallon, também contou como está ansioso para a chegada da filha. “Estou muito animado para ter uma menininha do papai. Eu espero que ela me ame tanto quanto eu vou amá-la.”