Keanu Reeves doa US$ 31 milhões para pesquisas de combate à leucemia

Irmã do ator sofreu com a doença por dez anos; quantia corresponde a 70% do que astro recebeu por Matrix

EFE Keanu Reeves é conhecido por doar constantemente para causas de caridade



O ator Keanu Reeves doou 70% do lucro que obteve com o filme Matrix para instituições de pesquisa de combate à leucemia. Segundo o jornal The New York Post, o astro de 57 anos recebeu cerca de R$ 45 milhões, cerca de R$254 milhões na cotação atual, por ter atuado no blockbuster de 1999. Dessa quantia, ele teria doado US$ 31 milhões, de acordo com informações divulgadas nesta segunda, 3. A irmã mais nova de Keanu, Kim, foi diagnosticada com leucemia em 1991 e ficou uma década em tratamento, até a doença entrar em remissão em 2001. O ator se tornou o cuidador da irmã e vendeu a casa em que morava para ficar mais próximo dela. Em 2019, Reeves criou uma fundação privada para continuar ajudando hospitais e pesquisas no combate à doença. Reeves também é conhecido por doar para obras de caridade que ajudem crianças, além da própria fundação que criou.