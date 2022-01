Douglas Souza encerra polêmica e responde se participará do BBB 22

O ponteiro da seleção brasileira de vôlei é um dos cotados a integrar o elenco do reality show da Rede Globo

Reprodução/ Instagram @douglassouza Douglas Souza ficou na quarta posição com a seleção brasileira na Tóquio-2020



Douglas Souza, jogador de vôlei da seleção brasileira, negou que tenha acertado com a Rede Globo para participar do Big Brother Brasil 22, que começa neste mês. Através de sua conta no Twitter, o ponteiro afastou os boatos sobre uma possível ida ao tradicional reality show – o atleta era um dos cotados a integrar o elenco da atração da emissora carioca. “Amores, vamos lá. Vi ontem que meu nome tá como confirmado em várias listas pro BBB, é mentira. Como eu disse para vocês há mais ou menos um mês, quando estava voltando da Itália, eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir para o BBB”, comentou o atleta, que foi quarto lugar com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

Douglas Souza está sem clube o começo de dezembro de 2021, quando deixou o Tonno Callipo Volley, da Itália. Na ocasião, a agremiação italiana acusou o ponteiro de 26 anos de abandonar a cidade e o seu time sem autorização, classificando a atitude como um “comportamento inexplicável” e prometendo tomar as medidas cabíveis. O jogador, entretanto, disse que a rescisão já estava acordada. Já nesta segunda, ele afirmou que irá fechar com uma equipe brasileira. “A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico pra temporada que vem voltar voando! (Jogando no Brasil)”, escreveu, também em publicação no Twitter.

Amores vamos lá, vi ontem que meu nome tá como confirmado em vaias listas pro BBB, é mentira. Como eu disse pra vcs a mais ou menos um mês atrás quando tava voltando da Itália eu voltei pra cuidar da minha saúde mental e não ir pro BBB. — Douglas Souza (@DouglasCorreiaS) January 3, 2022