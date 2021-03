Sertanejo Edson, da dupla com Hudson, apresenta melhoras da Covid-19

Cantor está internado em Indaiatuba desde a última sexta-feira, dia 05

Reprodução Edson, da dupla com Hudson, está internado há 3 dias com Covid-19



Internado desde a última sexta-feira, 05, o sertanejo Edson, da dupla com Hudson, apresentou melhora do quadro da Covid-19. De acordo com nota da assessoria de imprensa do cantor, ele vem reagindo bem ao tratamento, mas ainda permanece sob os cuidados da equipe médica do Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, em São Paulo. Por telefone, Hudson tem conversado diariamente com o irmão e está confiante: “Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho”, disse em nota. O boletim epidemiológico deste sábado da Prefeitura de Indaiatuba aponta que a cidade opera com 100% de ocupação nos leitos de UTI, enquanto os leitos de enfermaria ainda estão entre 63% a 93% de ocupação. Desde o início da pandemia, 15.329 pessoas contraíram a doença no município.