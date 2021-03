‘BBB 21’: Arthur diz que é ‘difícil’ não dar Colar do Anjo para Projota

Em conversa com Pocah, Arthur não cogitou dar a imunidade para Carla Diaz

Reprodução Arthur conversou com Pocah e Projota sobre imunidade do Anjo



Anjo da semana no Big Brother Brasil, Arthur especula entregar a imunidade para o amigo Projota e não cogita imunizar Carla Diaz, com quem teve um romance na casa. Em conversa com Pocah na parte externa da casa, o crossfiteiro comentou que a atriz, quando foi anjo, não entregou a imunidade para ele. “É difícil não dar para o Projota. É complicado. Ela [Carla] já foi Anjo uma vez e deu para a Camilla e foi um paredão que eu estava disponível. Tudo bem que não estávamos próximos como a gente tá, mas ….”, disse. Pocah lembrou que, quando Carla foi Anjo, Arthur era o líder e estava imune.

Na sequência, Projota que estava ao lado da dupla questionou a amiga. “Você acha que ele deveria dar para ela?” e a cantora apenas respondeu. “Não. É uma escolha dele”. Projota então emendou “Acho que é meu esse colar aí”. Sentindo o clima, Arthur disse que preferiria que o Anjo fosse autoimune porque “é muito ruim escolher”. Em conversa com o líder Rodolffo, na dispensa, Arthur ouviu que Carla é a principal opção de voto do sertanejo. Lembrando que a votação neste domingo, 07, será para a formação do paredão falso. Quatro brothers irão ao paredão e o mais votado fica em um quarto secreto, podendo retornar à casa pouco depois.