Lady Gaga recupera cachorros roubados durante passeio nos EUA

Cantora tinha oferecido recompensa milionária para quem devolvesse os cães; homem que estava passeando com os cachorros da cantora levou quatro tiros durante assalto

Reprodução/Instagram/LadyGaga Cantora havia anunciado recompensa de US$ 500 mil a quem encontrasse seus cachorros



A cantora Lady Gaga recuperou os seus dois buldogues franceses, Gustav e Koji, nesta sexta-feira, 26. Os cachorros, que estavam desaparecidos deste a última quarta-feira, 24, foram devolvidos por uma mulher, que os entregou em uma delegacia de polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao saber do sumiço, Lady Gaga anunciou o pagamento de 500 mil dólares a quem devolvesse os cães, cerca de R$ 2,7 milhões. Em publicação feita nesta sexta-feira em seu perfil no Twitter, a cantora chamou Ryan Fischer, o dog walker que estava com seus cães na hora do roubo, de “herói” e disse que continua a amá-lo após ele ter arriscado a vida para salvar sua família. Ela ainda não se pronunciou sobre a recuperação dos seus bichos de estimação.

De acordo com o TMZ, fontes próximas a Lady Gaga dizem que ela chorou de felicidade ao receber a notícia sobre a devolução dos cachorros. No entanto, ainda não há informações se a cantora de fato irá recompensar financeiramente a mulher que devolveu os animais de estimação. O desaparecimento dos animais aconteceu depois de o dog walker, homem responsável por passear com os cães, ter sido baleado enquanto andava com os animais em Hollywood. Um dos três cães que estavam com Fischer conseguiu fugir na hora do roubo e foi recuperado imediatamente. A polícia continua com as investigações do caso.