Confira as estreias de março na Netflix de filmes, séries e documentários

Filme nacional com Matheus Nachtergaele, comédia com Jennifer Garner, série infantil com Michelle Obama, documentários investigativos e série dos criadores de ‘La Casa de Papel’ são destaques

Divulgação/Netflix 'Cabras da Peste', 'Os Irregulares de Baker Street, 'Dia do Sim' e 'Waffles + Mochi' estão entre as estreias da Netflix



O mês de março está chegando e com ele diversos lançamentos prometem te deixar grudado na Netflix. Entre as novas séries, temos a estreia de uma produção dos mesmos criadores do sucesso “La Casa de Papel” e a terceira temporada de “F1: Dirigir para Viver”. Além disso, a plataforma vai lançar séries de terror, suspense e até trama de detetive. Também tem filmes inéditos chegando à plataforma de streaming e o gênero que domina é a comédia. Os destaques são a produção nacional “Cabras da Peste”, que tem Matheus Nachtergaele no elenco, e “Dia do Sim”, que conta estrelas Jennifer Garner e Édgar Ramirez. Na categoria documentários, a produção “Educação Americana: Fraude e Privilégio” investiga como filhos de celebridades e herdeiros de famílias ricas conseguiram comprar vagas em famosas faculdades americanas. Outro destaque de março é a estreia da série infantil protagonizada por Michelle Obama, a ex primeira-dama dos Estados Unidos. Quer mais detalhes das principais estreias do mês? Então confira a lista do que está chegando à Netflix para você organizar sua programação.

Séries

“The One” – Estreia 12/03

Baseada no livro de John Marrs, “The One” tem como foco um serviço revolucionário que promete fazer a pessoa encontrar seu parceiro perfeito baseado em uma análise de DNA. O problema é que, com essa tecnologia, amores e mentiras passam a sair do controle e deixam a trama interessante.

“Sky Rojo” – Estreia 19/03

Outra estreia que promete fazer sucesso em março é “Sky Rojo”, série dos mesmos criadores do fenômeno “La Casa de Papel”. Na trama, três mulheres se arriscam em busca de liberdade para fugir de um cafetão e seus capangas. Confira o trailer:

“F1: Dirigir para Viver: Temporada 3” – Estreia 19/03

A terceira temporada “F1: Dirigir para Viver” mostra os desafios de grandes pilotos como Lewis Hamilton e Max Verstappen em meio à pandemia da Covid-19, que fez o mundo desacelerar e encurtou a temporada 2020 da Fórmula 1.

“Quem Matou Sara?” – Estreia 24/03

Quem adora um suspense já pode colocar “Quem Matou Sara?” na lista de séries para assistir. A trama gira em torno de Álex, que é preso injustamente e passa 18 anos na cadeia. Ao sair, ele busca vingança contra a família de Lazcano, que foi quem o incriminou no assassinato de sua irmã.

“Os Irregulares de Baker Street” – Estreia 26/03

Também tem trama de detetive chegando à Netflix. “Os Irregulares de Baker Street” acompanha um grupo de jovens meio desajustados que trabalha solucionando crimes sobrenaturais em Londres, no século XIX. Eles são comandados pelo Dr. Watson e por seu misterioso parceiro Sherlock Holmes.

“Eu Vi: América Latina” – Estreia 31/03

A série “Eu Vi: América Latina” traz depoimentos reais de pessoas que passaram por situações sobrenaturais e paranormais no continente latino-americano. A produção de terror recria essas histórias envolvendo forças do além.

Filmes

“Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta” – Estreia 03/03

Estrelado por Amy Poehler e Hadley Robinson, o longa “Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta” conta a história de uma tímida adolescente que se inspira no passado rebelde da mãe e em uma nova amizade para denunciar de forma anônima um caso de sexismo na escola.

“A Sentinela” – Estreia 05/03

Após servir em uma missão traumatizante, uma mulher soldado do exército francês é mandada de volta para casa e, com suas habilidades, decide começar uma caça para encontrar o homem que feriu sua irmã.

“Cabras da Peste” – Estreia 18/03

Tem comédia nacional nas estreias do mês. O filme “Cabras da Peste” segue o estilo buddy cop, mas um toque bem brasileiro. A trama gira em torno dos policiais interpretados por Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho. Eles são obrigados a trabalhar juntos para pegar uma quadrilha que atua em São Paulo e no Ceará, mas a grande questão é que eles possuem estilos de trabalhar completamente diferentes.

“Dia do Sim” – Estreia 12/03

Cansados de dizer apenas “não” para os filhos, um casal, interpretado pelos astros Jennifer Garner e Édgar Ramirez, decide abrir uma exceção e passar um dia dizendo apenas “sim” para as crianças, e é claro que isso vai render diversão, mas também muita confusão. Com o rótulo de filme para toda a família, a comédia promete fazer sucesso na plataforma de streaming.

“A Semana da Minha Vida” – Estreia 26/03

Outro destaque de março é o musical “A Semana da Minha Vida”. O longa, que deve agradar o público jovem/adulto, apresenta um rapaz problemático que acaba indo para um acampamento de verão e, pela primeira vez na vida, se apaixona, faz amigos e encontra um propósito para seguir em frente.

“Bad Trip” – Estreia 26/03

Do mesmo produtor de “Vovô Sem Vergonha”, “Bad Trip” é uma comédia sobre dois amigos que caem na estrada pregando peças em pessoas reais, e essas pegadinhas são registradas com câmeras escondidas.

Documentários

“O Falsificador Mórmon” – Estreia 03/03

O documentário “O Falsificador Mórmon” mostra que uma das igrejas mais populares do mundo foi abalada por um crime arquitetado por um homem com uma mente meticulosa que conseguiu elaborar arriscados golpes.

“Educação Americana: Fraude e Privilégio” – 17/03

Um esquema de suborno que virou assunto no noticiário americano é investigado em “Educação Americana: Fraude e Privilégio”. O documentário explora como filhos de famosos e herdeiros de famílias ricas conseguiram entrar nas melhores faculdades dos Estados Unidos.

“Seaspiracy: Mar Vermelho” – Estreia 24/03

Buscando uma consciência ecológica, o documentário “Seaspiracy: Mar Vermelho” é o trabalho de um cineasta apaixonado por oceanos que documentou os danos caudados pela humanidade às espécies marinhas e, nesse processo, ele descobre uma conspiração global.

Infantil

“Waffles + Mochi” – Estreia 16/03

A ex primeira-dama Michelle Obama chega à Netflix protagonizando uma produção inédita, na qual explora a culinária de diversos países com dois fantoches. A ideia da produção é incentivar as crianças a comer de forma mais saudável.

“Família em Concerto” – 19/03

Seguindo o estilo clássico de série teen do Disney Channel, “Família em Concerto” tem como protagonista uma jovem que sonha em ser cantora country e, ao começar a trabalhar como babá em uma família com vários talentos musicais, ela acaba encontrando sua banda perfeita.

Bônus

A partir do dia primeiro de março estará disponíveis na Netflix a trilogia “Karatê Kid”. Em “A hora da verdade”, Daniel LaRusso conhece o mestre das artes marciais e aprende a lutar. Em “A hora da verdade continua”, o protagonista parte em uma viagem a Okinawa com o Sr. Miyag. Já em “O Desafio Final”, eles precisam se defender do sinistro mestre dos Cobra Kai, um antigo rival.