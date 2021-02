Depois de 4 anos, João Kleber anuncia volta do ‘Teste de Fidelidade’ com novo formato

Apresentador participou do programa ‘De Tudo Um Pouco’ desta sexta-feira, 26, e fez muitas revelações

Reprodução/ Youtube João Kléber volta a apresentar o Teste de Fidelidade, na RedeTV



Um dos programas mais famosos da televisão brasileira irá voltar em breve. O ‘Teste de Fidelidade‘, comandado por João Kléber, voltará a ser exibido pela RedeTV depois de quatro anos da última exibição. Durante o programa ‘De Tudo Um Pouco’, o apresentador comentou brevemente que o programa será reformulado para entrar na grade da emissora. Sem revelar detalhes do retorno, João Kleber relembrou como o show começou. “Existia uma pegadinha de situações de fidelidade, mas eu achava que era muito simples. Tinha que ter show, casa grande, sedução, pegação e etc. Então surgiu o Teste de Fidelidade”, contou. “As câmeras eram no espelho, ninguém notava. Na casa, a gente colocava um espelho e colocava a câmara atrás. Escolhíamos casas que não tinham guarda-roupa, mas closet para colocar um câmera sossegado. Isso era 2001 até 2004, mas tinha muita coisa que a gente apimentava na edição. Começamos a notar que o cônjuge ficava mais furioso quando falava mal do parceiro, aí eu fazia o ‘para para para’. E o que me ajudava era o show e a plateia”, revelou.

Trabalhando com humor e imitações desde os 14 anos, João foi questionado se o ‘mimimi’ já tinha o atrapalhado no trabalho. “Eu não peguei essa fase. Mas peguei uma fase que fiz testes de fidelidade de homossexuais. Eu explicava para o público como funcionava e não tinha preconceito com ninguém, mas quando eu colocava o teste de fidelidade gay dava menos audiência. E quando tinha o casal que era fiel, eu diminuía a frequência porque também não dava a mesma audiência”, contou. Sobre possíveis processos que o programa sofreu de esposas e maridos amargurados, o apresentador revelou. “Teve alguns processos, mas acabamos absolvidos porque as pessoas assinavam um contrato”.

João disse que terminou o Teste de Fidelidade no Brasil por entender que o apelo já não era mais o mesmo, mas teve um ‘golpe de sorte’ e continuou com o projeto fora do país. “Fui convidado para trabalhar em Portugal. Coloram o ‘Fiel e Infiel’ pouco depois do BBB estrear por lá e foi um sucesso”, revelou. Apesar da aproximação do idioma, o apresentador contou que “deu muita mancada” com as expressões no início do programa, confundindo o que era ‘cacetinho’, ‘bicos’, ‘punheta’, ‘pica no rabo’ e etc.

Novo reality

Além do retorno do Teste de Fidelidade, que ainda não tem data para estrear, João Kléber revelou um novo reality na RedeTV que estreia nos próximos dias. ‘Bela do Verão’ é um programa com 12 mulheres, que brigam pelo título de mulher do verão. Todas estão confinadas e precisam passar por provas de resistências e demais atividades para acumular pontos. No fim, as 4 que tiverem mais pontuação vão para votação popular. Segundo ele, o reality promete muita confusão, ciúmes, romance e tudo que um bom programa de João Kléber pode oferecer. Assista abaixo a íntegra do programa com o apresentador.