Taylor Swift cancela show adiado no Brasil por pandemia: ‘Estou muito desapontada’

Fãs que adquiriram o ingresso para a apresentação não terão reembolso integral e precisam acionar a Tickets ForFun para trocar o valor por outros eventos

Valheria Rocha/Billboard Taylor Swift cancelou show no Brasil por causa da pandemia



A cantora norte-americana, Taylor Swift, emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 26, informando o cancelamento do show da turnê ‘Lover Fest’ que estavam marcados para o Brasil. A apresentação que estava marcada para acontecer em 18 de julho de 2020 tinha sido adiada para 2021 em abril do ano passado. No comunicado vinculado pela organizadora Tickets Forfun, a cantora afirma que com a situação da ‘pandemia sem precedentes’ não é possível saber quando será seguro fazer uma turnê mundial novamente. Em seu texto, Taylor lamentou a decisão. “Eu estou muito desapontada que não vou poder ver vocês em pessoa tão cedo quanto eu gostaria. Eu sinto saudades imensas de vocês e mal posso esperar para quando todos nós vamos poder estar seguros e juntos em shows de novo”.

Para os fãs que adquiriram os ingressos da apresentação, a Tickets Forfun informou por meio de seu Twitter que não haverá reembolso integral do valor dos ingressos, pois a medida “agravaria ainda mais a situação de todo o setor do entretenimento ao vivo”. Os compradores poderão usar o valor das entradas do show para adquirir tickets de outros eventos da rede, como o Lollapalooza Brasil – que ainda não está confirmado para este ano – e outras turnês internacionais que acontecerão no país. Mais informações sobre como recorrer do valor estão disponíveis no site da organizadora.