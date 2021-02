Larissa Manoela e Leo Cidade terminam namoro após 3 anos

Casal estava junto desde dezembro de 2017; assessoria disse que término foi amigável e que ‘o carinho entre eles permanece’

Reprodução/ Instagram Leo Cidade e Larissa Manoela estavam juntos desde 2017



Os atores Larissa Manoela e Leo Cidade anunciaram nesta segunda-feira, 15, o fim do relacionamento que durou três anos. A assessoria da atriz emitiu um comunicado em que afirma que o término foi amigável e que o “carinho permanece entre os dois”. “Larissa Manoela e Leonardo Cidade não estão mais juntos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles permanece. Larissa e Leo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro”, diz a nota. Leo e Larissa assumiram o namoro em dezembro de 2017 e sempre foram muito ativos nas redes sociais com o shipp “Laricity“.

Nos últimos dias os dois não estavam postando fotos juntos no Instagram, o que despertou a curiosidade de alguns fãs. Aos 20 anos, Larissa se prepara para estrear na TV Globo com a novela “Além da Ilusão“, nova produção das 18h, que teve sua estreia adiada por causa da pandemia de Covid-19. A atriz interpretará duas personagens em fases diferentes da novela e terá par romântico com Rafael Vitti. Ainda não há previsão para a estreia.