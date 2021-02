Famosos pedem saída de Nego Di e apostam em maior rejeição do BBB

A ex-sister Patrícia Leitte, que na edição de 2018 foi eliminada em um paredão com 94,26% dos votos, propôs um bolão para saber quem tomará dela a coroa de maior rejeitado do reality

Reprodução/Globo O humorista disputa o paredão com a publicitária Sarah e o ator Fiuk; eliminação será na próxima terça-feira, 16



Está formado o paredão da próxima terça-feira, 16. A líder Karol Conká indicou Sarah. No contragolpe, a publicitária mandou Nego Di para o paredão. Com cinco votos, Fiuk foi pela casa. Nas redes sociais, a campanha para a saída de Nego Di já reúne bastante famosos. O jogador Neymar se manifestou logo no começo da manhã. “Vamos combinar uma coisa aqui rapidão. Fora Nego di”, escreveu o jogador. Durante a madrugada, a ex-BBB Patrícia Leitte, que na edição de 2018 saiu com recorde de rejeição ao ser eliminada em um paredão com 94,26% dos votos, propôs um bolão no Twitter. “Quem vai acertar a porcentagem que o Nego Di vai sair? Já dou logo meu palpite: 92,78 (acho que essa coroa vai pra outra pessoa) será?”, publicou.

A atriz Deborah Seco também engrossou a campanha. “Votem em Nego Di e alonguem os dedinhos!”. “Vi agora o paredao kkkkk nego di vai sair com ctz.#ForaNegoDi #FicaSarah. (…) Nossa mas o projota, karol, Arthur e lumena vão ficar em CHOQUE qnd o Nego Di sair ne…”, escreveu a atriz Maisa Silva. Bruno Gagliasso e Cleo Pires também reforçaram a corrente contra o humorista. “O Nego Di vai ser o primeiro comediante que sai da casa e nunca me fez dar uma risada (…) Fica Sarah! Fora Di. Nem sei quem vai mais”, postou Gagliasso. Cleo Pires publicou um vídeo pedindo ajuda para que o irmão Fiuk permaneça no programa, ao mesmo tempo em que torce pela saída de Nego Di. “Eu acho que ele [Fiuk] ainda tem muito para aprender lá dentro e eu conto com a ajuda de todo mundo”, disse. Até o perfil de Projota, no Twitter, aliado de Nego Di no reality, se manifestou. “O Projota não está vendo o que estamos e por isso hoje vamos contra a vontade dele e somos #ForaNegoDi”.

E vamos de Bolão do BBB!

Quem vai acertar a porcentagem que o Nego Di vai sair? Já dou logo meu palpite: 92,78 (acho que essa coroa vai pra outra pessoa)será? pic.twitter.com/fwaRIlseGB — PATRÍCIA LEITTE (@PatriciaLeitte_) February 15, 2021

Vamos combinar uma coisa aqui rapidão. Fora Nego di 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2021

Votem em Nego Di e alonguem os dedinhos! Boa noite, amorinhos 😘❤️ — Deborah Secco (@dedesecco) February 15, 2021

Fica Sarah! Fora Di. Nem sei quem vai mais. #BBB21 — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) February 15, 2021