Leigh-Anne Pinnock, do ‘Little Mix’, anuncia gravidez: ‘Sonhamos com este momento por tanto tempo’

Cantora, de 29 anos, é noiva do jogador de futebol Andre Gray; o casal está junto desde 2016

Reprodução/Instagram/Leigh-Anne Pinnock Leigh-Anne Pinnock está grávida de seu primeiro filho



Leigh-Anne Pinnock, uma das integrantes do grupo “Little Mix“, anunciou na manhã desta terça-feira, 4, que está grávida de seu noivo, o jogador do Andre Gray. “Sonhamos com este momento por tanto tempo e não podemos acreditar que o sonho finalmente está se tornando realidade. Mal podemos esperar para conhecê-lo”, anunciou a cantora em seu Instagram. É o primeiro filho do casal de 29 anos. Os dois estão juntos desde 2016. A companheira de grupo, Jade Thirlwall, comentou na publicação: “Eu amo tanto você. Olhe para essa família!”, declarou. “Eu não consigo parar de olhar para essas fotos. Você é uma visão. Eu amo tanto esses dois! Parabéns, minha linda irmã”, escreveu Perrie Edwards, também do “Little Mix”.

Confira as imagens: