Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, tem prisão preventiva revogada pela Justiça de Pernambuco

Ele é acusado de homicídio culposo no trânsito, relacionado a um acidente ocorrido no dia 5 de maio, na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, que resultou na morte de uma pessoa

Lenno Ferreira, o vocalista da banda Desejo de Menina, está prestes a ser libertado após o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidir revogar sua prisão preventiva. Para que isso ocorra, ele precisa pagar uma fiança no valor de R$ 40 mil e terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A prisão de Lenno aconteceu após um show em João Pessoa, na Paraíba. Ele é acusado de homicídio culposo no trânsito, relacionado a um acidente ocorrido no dia 5 de maio, na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, que resultou na morte de uma pessoa. O músico estava ao volante de um carro de luxo que se chocou contra uma van. A defesa de Lenno Ferreira contesta as acusações, afirmando que ele não estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Segundo os advogados, laudos técnicos corroboram essa afirmação, evidenciando a ausência de sinais de embriaguez. Além disso, argumentam que a culpa pelo acidente recai sobre o motorista da van, que teria realizado uma manobra arriscada.

