Léo Lins usa DJ Ivis em piada sobre término com Aline Mineiro, e Pamella Holanda reage: ‘Nojento’

Reprodução/Instagram/leolins/27.12.2021 Léo Lins compartilhou piadas que fez no seu show sobre o término com Aline Mineiro



O humorista Léo Lins gerou polêmica ao compartilhar uma piada nas redes sociais sobre como foi seu primeiro encontro com Aline Mineiro após ela deixar o reality show “A Fazenda 13”. O comediante compartilhou um áudio nos stories do Instagram de uma apresentação de stand-up que fez no qual fala: “Mandei uma mensagem subliminar. Quando ela chegou lá em casa, eu deixei tocando DJ Ivis para ela ficar ligada”. Em outro áudio, Léo falou que o reencontro com a ex-namorada não aconteceu assim que ela foi eliminada do reality e, novamente, fez uma piada envolvendo violência doméstica. “Estava viajando, fazendo show, foi tudo muito recente. Eu precisava encontrar com ela, conversar, olhar olho no olho, dar um soco na costela”, falou, arrancando risos da plateia.

As declarações de Léo repercutiram nas redes sociais e Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, comentou em um post feito por uma página de fofoca no Instagram: “Nojento”. Pamella foi vítima de violência doméstica e o caso repercutiu nacionalmente após ela divulgar imagens em que aparece levando tapas, socos e chutes. Ivis foi denunciado e ficou três meses preso. Ele conseguiu sair da prisão em outubro deste ano. O namoro de Léo com Aline chegou ao fim após ela ficar muito próxima de MC Gui em “A Fazenda 13” e essa relação gerou muitos comentários do público. Depois que deixou o jogo, Aline disse que conversou com o humorista e contou que ele falou que precisava de um tempo.