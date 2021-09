Leo Picon rebate críticas após chamar criança de traficante: ‘Fora do contexto’

Influenciador digital publicou um vídeo no Instagram em que se refere a menino como ‘traficante de Recife’; segundo ele, ação foi um brincadeira: ‘Estava falando como um personagem’

Reprodução/Instagram/leopicon/23.07.2021

O influenciador digital Leo Picon voltou a ser o centro de uma polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º, após publicar um vídeo chamando uma criança de traficante durante viagem pela capital pernambucana. Nas imagens, é possível ver que o empresário está dentro de um carro quando chama um menino supostamente para pedir informações. “Vamos ver como se fala espanhol com um traficante de Recife”, disse antes de parar o garoto. No vídeo, o influenciador escreveu ainda “traficante de informações”. A publicação não agradou internautas que afirmaram que a publicação humilhou o menino. “Que nojo desse Leo Picon, parou uma criança na rua falando em espanhol já pra tirar onda, se refere a mesma como traficante e ainda a expõe no Instagram, que ódio”, disse uma seguidora. “Tomara que a mãe da criança meta um processo. Além de divulgar imagem na rede social chamou de traficante”, escreveu outra. Com a repercussão negativa, o influenciador digital se pronunciou dizendo que o vídeo estava “fora de contexto”.

“Vinha fazendo vários vídeos em espanhol e lidando com o que eu estava vivendo no dia a dia, lá em espanhol, em tom de brincadeira, como se fosse algo voltado à la mafia espanhola porque hablar en espanõl es un estilo de vida“, iniciou, dizendo que foi “uma brincadeira”. “Quando pega, fragmenta e coloca fora de contexto, fica fácil. É um prato feito para quem quiser me atacar, pra quem quiser me descredibilizar, para quem quiser criar uma narrativa que jogue contra mim.” Segundo Picon, o vídeo é apenas um fragmento da viagem, onde ele estava falando “como um personagem”. “Estou interpretando uma parada em espanhol e colocarem isso me magoa muito. Dentro de um personagem, dentro de uma brincadeira, essa fala não tem esse peso todo que vocês estão colocando”, finalizou.