Leo Picon xinga seguidores após ser ‘cancelado’ por piada envolvendo o serial killer Lázaro

Influenciador digital fez um post dizendo que o criminoso foi inventado para evitar nova onda de Covid-19

Reprodução/Instagram/leopicon/17.06.2021 Leo Picon foi criticado nas redes sociais por dizer que Lázaro era 'fake news'



O influenciador digital Leo Picon gerou polêmica nas redes sociais ao postar no Twitter um comentário relacionando a pandemia com o serial killer Lázaro Barbosa de Souza, que está sendo procurado pela polícia e tem aterrorizado a população do Distrito Federal (DF). “Verdade que o Lázaro é uma ‘fake news’ para deixar as pessoas com medo de sair de casa e evitar a terceira onda [de Covid-19]?”, escreveu o influenciador no Twitter. O post não agradou muitos seguidores que afirmaram que fazer esse tipo de comentário é um desrespeito com as famílias das vítimas que Lázaro matou. Com a repercussão negativa, Leo se pronunciou nos stories do Instagram e criticou as pessoas que estavam “cancelando” ele por isso. “Eu apaguei o tweet porque tinha gente incomodada, mas eu fiz uma piada sobre o quão assustador é o comportamento desse cara que dá medo de sair da rua. Em nenhum momento eu faltei com respeito”, começou dizendo. “Para as pessoas que acharam um absurdo, vocês precisam chupar uma ro**, é isso o que está faltando. Não tenho problema em mandar todos vocês tomarem no c*.” Rindo, ele acrescentou: “Quem são vocês? Porra nenhuma”. Na visão de Leo, ele apenas fez uma piada ruim. “Vocês tinham que se incomodar e ocupar o tempo de vocês com outras coisas. Talvez exista um vazio existencial em vocês”, escreveu em um dos stories.

Leo Picon é TOTALMENTE sem noção, fazendo PIADINHA com o caso do serial Killer Lázaro, Onde tem uma cidade amedrontada, onde tem um monte de vítimas… AI DEPOIS APARECE CHORANDO, TOMAR NO CU pic.twitter.com/0SIFf3qGub — Luuh🌵 (@Cilia2908) June 17, 2021

sim léo picon as famílias fingiram que foram atacadas, baleadas, sequestradas, mortas e os polícias estão de férias no mato — manuella (@manumarinxs) June 17, 2021

A noção?? Eu odeio ter q vi no twitter repudiar alguém, mas Leo picon entenda nem tudo é por link/RT faltou uma bela falta de empatia da sua parte com os familiares das vítimas e a população aterrorizada, é fácil fazer brincadeiras dentro de um condomínio né? Lázaro / Leo picon pic.twitter.com/VuFpGzIUWn — Ina (@Najadoluan) June 17, 2021

esse Leo picon mandando o povo chupar rola pq nao concordou com a piada dele sobre as coisas do serial killer além de ser escroto sem graça ainda é um babaca……… — Jéssica (@oijsk) June 17, 2021

É Léo picon, nos estamos brincando de serial killer, so pra galera não sair de casa mesmo!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Matheus Aguiar (@theusflaa_M10) June 17, 2021