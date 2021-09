Gustavo Bardim, do time de Michel Teló, vence o ‘The Voice Kids’

Além do troféu, o catarinense levou para casa R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music

Reprodução/Globo/26.09.2021 Gustavo Bardim venceu a sexta temporada do 'The Voice Kids'



Gustavo Bardim é o vencedor da sexta temporada do “The Voice Kids”. Com apenas 11 anos, o catarinense conquistou o troféu da competição e ainda ganhou um contrato com a gravadora Universal Music e R$ 250 mil. Na primeira rodada, duas crianças do mesmo time disputaram uma vaga para a grande final. Gustavo fazia parte do time de Michel Teló e superou sua adversária, Maria Victória, cantando Yesterday, dos Beatles. Na última etapa da competição, ele disputou o prêmio com Helloysa do Pandeiro, do time de Carlinhos Brown, e Izabelle Ribeiro, do time de Gaby Amarantos. A segunda música escolhida por Gustavo foi Como É Grande O Meu Amor Por Você, do cantor Roberto Carlos. Após as apresentações, o público votou e o catarinense venceu o programa com 65,38% dos votos. “Eu quero agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo o que aconteceu aqui comigo! É um prazer incrível cantar aqui, e esse troféu não é só meu: é de todas as crianças”, afirmou o campeão da edição emocionado.