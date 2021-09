Nicole Bahls defende Nego do Borel após expulsão de ‘A Fazenda 13’: ‘É respeitador’

Modelo foi criticada após dizer que o cantor é ‘menino doce, humilde e dono de um coração gigante’

Reprodução/Instagram/nicolebahls/negodoborel/26.09.2021 Amiga de Nego do Borel, Nicole Bahls elogiou o cantor após expulsão



A modelo Nicole Bahls gerou polêmica ao sair em defesa do cantor Nego do Borel após ele ser expulso de “A Fazenda 13”. A ex-Panicat comentou em um post feito pela equipe de Nego do Borel no qual disserem que ele foi julgado de forma equivocada. “Quem tem a oportunidade de ser sua amiga sabe o quanto você é respeitador é especial, te amo amigo. Nunca se esqueça o quanto você é valioso, Deus te ama muito, isso tudo vai passar, vai ficar tudo bem, são só obstáculos. Um menino doce, humilde, dono de um coração gigante, que trata sua mãe como rainha”, escreveu a ex-Fazenda. “Orgulho de mim por nunca ter seguido a Nicole Bahls”, postou um seguidor. “Fica uma pergunta, você dormiria bêbada ao lado do seu amigo tão respeitador e inocente?”, questionou outro. “Nicole Bahls comentando a publicação do Nego do Borel dizendo que o estupro foi só um obstáculo, é… ela foi com Deus”, acrescentou mais um.

Nego do Borel começou a ser acusado pelo público de assediar e até estuprar Dayane Mello após a festa que aconteceu em “A Fazenda 13” na madrugada de sábado, 24. A modelo estava bêbada e, ao dormirem juntos, eles trocaram carícias debaixo do edredom. Após o público pressionar a Record e os patrocinadores do programa, o artista foi expulso do reality e o caso segue sendo investigado, pois ainda não está claro tudo o que de fato aconteceu. Após ser expulso, Nego do Borel apareceu em um vídeo com a sua mãe, Roseli Viana Gomes. “Meus fãs, cheguei em casa, estou muito feliz, muito obrigado! Cheguei com a coroa”, afirmou o cantor. “Está tudo bem”, acrescentou Roseli.

